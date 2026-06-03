"Su visa está cancelada": periodista de LA Times a gobernadores

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Luego de que este miércoles el diario

diera a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de los

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de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos mandatarios rechazaron los señalamientos del artículo publicado por los periodistasy Kate Linthicum.Al respecto,, afirmó quesu artículo donde sostiene que ambos funcionariosy que además están siendo, Durazo por presuntos vínculos con el crimen organizado y Villarreal por contrabando de combustible, mejor conocido como "huachicol"."Ese es su punto de vista, pero tengo fuentes verídicas de que su visa está cancelada y que tiene estea EU", dijoen entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, ante la respuesta del gobernador de Tamaulipas, quien rechazó los señalamientos. "Mantengo firme mi artículo", agregó.Elaseveró que "cuando el gobernador llega a la frontera para entrar a Estados Unidos a veces estádesde la frontera hasta su destino".Explicó que una vez que se revoca una visa por presuntos vínculos con el crimen organizado o con un grupo designado como terrorista por EU "es sumamente, es muy complicado, lo que me dicen mis fuentes".En este contexto, sostuvo que la única forma en que los dos gobernadores podrían entrar a Estados Unidos "es por eseque les ha proveído el", dijo en alusión al programa conocido comoEl llamadoo programa depor, permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros."Lo único que se sabe es que estánlos dos gobernadores en EU, si vienen cargos o no, eso no se sabe", dijo elquien reiteró que ninguno de los dos mandatarios tiene visa, "pero si tienenal país".fue el primeren dar a conocer que el gobernador de Sinaloa,, ya no tenía la visa estadounidense y días después el gobierno norteamericano lo acusó de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.