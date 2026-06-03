Ataques a automovilistas en Puebla generan alarma social

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Uno o varios

—quienes han disparado en las últimas semanas a vehículos y sus ocupantes en al menos tres vías de comunicación de la

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— han generado psicosis entre los habitantes de la capital.Suman al menosde disparos contra sus vehículos, según las autoridades de seguridad. Y loshan ocurrido en al menos tres importantes vías de comunicación de la ciudad:y Camino Real a Cholula.Y mientras las autoridades de larevelan que se abrió unante laformales de los afectados, la zozobra crece en redes sociales ante la posibilidad de algún ataque contra automovilistas."Un tema que a todos los que habitamos en lanos preocupa, es un hecho que no puede quedar aislado,con abrir una, no es suficiente para que pueda resolverse", aseguró el investigador universitario,Para el profesor de lay Gobierno de ladel Estado de Puebla (UPAEP), lay operativa para atender el caso aumenta el riesgo de que esto pueda seguir sucediendo."Latiene que demostrar que está protegiendo activamente a la población, porque todos nos sentimosa cualquier hora del día", advirtió.El académico consideró que losdel tirador ono deben tratarse como un evento aislado, sino como unpúblico."No hay víctimas fatales, pero tiene riesgos muy latentes a nivel social e institucional, porque esto puede escalar en un homicidio ocomo el que se empieza a mostrar en redes sociales yen la", subrayó.Desde su óptica hayde estosa automovilistas: una serie deseriales con perspectiva dey un reto para autoridades; que sea un agresor oportunista que sólo busca notoriedad; o un conflicto focalizado que está siendo presentado como aleatorio."Cualquiera de los tres escenarios, ladebe combinar, trabajo de inteligencia, prevención institucional, comunicación pública y garantizara los poblanos", exigió.Losen las últimas semanas, afirmó, deben llamar la atención para que los ciudadanos exijande las autoridades."Si lasólo hace referencia a que hay una, esto no nos dice nada, es necesario que se declare comode amenaza en la vía pública y que nos muestren que ya hay una", manifestó.