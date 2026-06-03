Eduin Caz sorprende en Arena México con Máscara Dorada
Máscara Dorada y Eduin Caz formaron equipo en un duelo de parejas que reunió a destacados luchadores mexicanos.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- LaArena México , el recinto más emblemático de la lucha libre, fue escenario este martes durante la función del Consejo Mundial de Lucha Libre
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de un momento verdaderamente especial, al recibir en el ring sagrado a Eduin Caz, líder y voz principal de Grupo Firme.
El cantante mexicano, quien junto a su agrupación se ha convertido en un fenómeno gracias a sus éxitos, apareció en el evento estelar de la noche, un duelo de parejas en el que también participaron figuras como Volador Jr., Vegas Depredador, Zandokan Jr. y Calavera Jr. I.
Acompañado por Máscara Dorada, quien hizo equipo con Capitán Suicida, Caz salió con el rostro cubierto junto al gladiador, pero segundos después, ya en la pasarela, reveló su identidad, desatando la euforia de los aficionados presentes.
Durante su participación, Caz no dejó pasar la oportunidad de cantar un fragmento de su éxito "Ya supérame", para posteriormente tomar lugar entre el público y seguir de cerca las acciones del combate.
La presencia de Eduin Caz en la Arena México se suma a una larga lista de personalidades internacionales que, aprovechando su visita al país, se dan un espacio para disfrutar de la lucha libre mexicana, un espectáculo que ha trascendido fronteras.
Figuras como los integrantes de BTS, entre otros artistas y celebridades, han mostrado su interés por este deporte-espectáculo, contribuyendo a posicionarlo como un referente cultural a nivel global y reafirmando su creciente impacto más allá de México.
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