Eduin Caz sorprende en Arena México con Máscara Dorada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- La

, el recinto más emblemático de la lucha libre, fue escenario este martes durante la función del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de un momento verdaderamente especial, al recibir en el ring sagrado a, líder y voz principal de Grupo Firme.El, quien junto a su agrupación se ha convertido en un fenómeno gracias a sus éxitos, apareció en elde la noche, un duelo de parejas en el que también participaron figuras como, Vegas Depredador, Zandokan Jr. y Calavera Jr. I.Acompañado por, quien hizo equipo con Capitán Suicida, Caz salió con eljunto al gladiador, pero segundos después, ya en la pasarela,, desatando la euforia de los aficionados presentes.Durante su participación, Caz no dejó pasar la oportunidad de cantar un fragmento de su éxito "", para posteriormente tomar lugary seguir de cerca las acciones del combate.La presencia deen lase suma a una larga lista deque, aprovechando su visita al país, se dan un espacio para disfrutar de la, unque ha trascendido fronteras.Figuras como los integrantes de, entre otros artistas y celebridades, han mostrado su interés por este deporte-, contribuyendo a posicionarlo como una nivel global y reafirmando su creciente impacto más allá de México.