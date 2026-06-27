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Surgen ganadores del Torneo Infantil de Tenis

Por Romario Ventura

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Surgen ganadores del Torneo Infantil de Tenis
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      Con la participación de destacados tenistas de diferentes estados del país, se llevó a cabo el Torneo Infantil Juvenil de Tenis, certamen convocado por la Asociación Potosina de Tenis con el aval de la Federación Mexicana de Tenis, consolidándose como una importante plataforma para el desarrollo de nuevos talentos.

      El torneo contó con la presencia de representantes de Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Yucatán, Zacatecas, Ciudad de México y San Luis Potosí, quienes protagonizaron intensos encuentros a lo largo de la competencia.

      Dejando los siguientes ganadores en las diferentes categorías: En la modalidad de singles, dentro de la categoría de 10 años, la potosina Alika Torres Schraermeyer se proclamó campeona en la rama femenil tras superar a María Fernanda Valdez Rivero, de Yucatán. En la rama varonil, el título fue para Jorge del Villar, de Coahuila, mientras que Franco Mateo López, también de Coahuila, finalizó como subcampeón.

      En la categoría de 12 años, Maite Haizea Palafox, de la Ciudad de México, conquistó el campeonato femenil al vencer a Ximena Hidalgo, de Guanajuato. En la rama varonil, el título fue para Víctor Santiago Cruz, de la Ciudad de México, dejando como finalista a Nicolás Paternina, de Querétaro.

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      Dentro de la categoría de 14 años, la potosina Renata Romero Zúñiga obtuvo el campeonato femenil, mientras que Constanza Fernández, de Puebla, ocupó el segundo lugar. En la rama varonil, Julián Sotelo Morales, de San Luis Potosí, se coronó campeón tras imponerse a José de Jesús Ascencio, de Guanajuato.

      En la categoría de 16-18 años, Ana Isabel Enríquez, de San Luis Potosí, conquistó el título femenil, superando en la final a Paulina Ocaña González, también representante del estado. En la rama varonil, el campeonato fue para Luis Santiago Gossler, de Querétaro, mientras que el potosino Giacomo Saccardi finalizó como subcampeón.

      En la modalidad de dobles, destacaron los títulos obtenidos por Alika Torres y Samantha Neri en 10 años femenil; Jorge del Villar y Franco López en 10 años varonil; Maite Haizea y Paula Tapia en 12 años femenil; Víctor Cruz y Mateo Weber en 12 años varonil; Mercedes Rozada y Renata Romero en 14 años femenil; Julián Sotelo y Patrick Wauthier en 14 años varonil; Natasha Engberg y Paulina Ocaña en 16-18 años femenil; así como Darío Fernández y Marcelo Serrano en la categoría varonil de 16-18 años.

      Además de los puntos otorgados para el ranking nacional de la Federación Mexicana de Tenis, los campeones y finalistas de la modalidad de singles recibieron trofeos, mientras que los finalistas y ganadores de dobles fueron reconocidos con medallas.

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