Surgen los ganadores del Futbol Street estatal

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El Torneo de Futbol Street "De la Calle a la Cancha 2026" ya tiene campeones de su fase estatal, luego de una intensa jornada dominical que definió a los equipos que representarán a San Luis Potosí en la siguiente etapa de la competencia.

En la gran final varonil, Deportivo Jara se impuso en un espectacular partido a La Vieja Escuela, con marcador de 6-5, para convertirse en campeón estatal.

En la rama femenil, el campeonato estatal quedó en manos de Las Más Malas, quienes derrotaron 2-1 a Las Galácticas en la gran final. Con este resultado, ambos conjuntos campeones aseguraron su lugar como representantes de San Luis Potosí en la siguiente fase de la competencia.

Al finalizar la jornada se llevó a cabo la ceremonia de premiación, donde fueron entregados los trofeos y medallas correspondientes a los equipos que ocuparon los primeros lugares. Durante la misma ceremonia también fueron dados a conocer los nombres de los futbolistas que integrarán las selecciones estatales que representarán a San Luis Potosí en la fase nacional, programada para octubre próximo, aunque todavía con sede por definir.

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La selección varonil estará integrada por: Ángel Aguilar, Gabriel Rodríguez, Abel Reyes, Jesús Ramírez, Mauricio Meza, Kevin Guzmán, Ricardo Meza, Eduardo Martínez, Elías Castillo, Eduardo González, Germán Torres y Juan José González.

Mientras que la selección femenil estará conformada por: Paola Urbieta, Cindy Rangel, Angélica Silva, Ana López, Eva Solís, Berenice Bravo, Katia Hernández, Guadalupe Aranda, Sofía Flores, Karen Vásquez, Nayeli Munguía, Mónica Luna y Fernanda Gutiérrez.

El atractivo de la competencia va más allá de la fase nacional, ya que el equipo que consiga proclamarse campeón tendrá la oportunidad de asistir a la Homeless World Cup 2027, que se celebrará del 17 al 23 de enero en el Zócalo de la Ciudad de México.