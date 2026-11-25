Transmisión confirmada para América vs Monterrey en Liga MX
TV Azteca se suma a la transmisión del partido de vuelta el 28 de noviembre en el Coloso de San Úrsula.
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Las Águilas del América enfrentan a Rayados de Monterrey en los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX; una de las series más emocionantes en esta Liguilla del futbol mexicano.
Partido de ida en el Gigante de Acero
Y sin duda, será de las más vistas. Además de los canales ya sabidos, también será transmitido por TV Azteca. Así lo anunció este miércoles la televisora del Ajusco.
El encuentro de vuelta del próximo 28 de noviembre iba a ser transmitido por Canal 5, TUDN, ViX Premium y LayvTime; sin embargo, Azteca Deportes se sumó a la oferta para ver a las Águilas en casa.
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Transmisión y horarios confirmados
El partido dará inicio a las 21:10 tiempo del Centro de México y esas son los canales disponibles para ver el encuentro del próximo sábado en el Coloso de San Úrsula.
¿Cuándo y donde ver el Monterrey vs América?
Las Águilas del América enfrentan esta noche a los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, por la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026.
Fecha: Miércoles 25 de noviembre
Horario: 21:10 (tiempo del centro de México)
Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime YouTube
Los de Coapa tienen la ventaja de avanzar con un empate global debido a la posición en la tabla; Monterrey es el obligado a ganar en el total de los dos partidos.
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