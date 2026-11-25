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Luego de la sorpresiva noticia que sacudió al futbol mexicano, el Toluca recibe al Atlas esta noche en el Estadio Nemesio Diez para disputar la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026.

Antonio Mohamed confirma salida y compromiso final

Hace algunas horas, los Diablos Rojos confirmaron que Antonio "El Turco" Mohamed no seguirá al frente de la institución escarlata, pero que culminará su mandato hasta el final de la Liguilla y de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Por tal motivo, el primer capítulo de esta serie entre mexiquenses y tapatíos puede ser más que especial porque se podría tratar del último que dirija "El Turco" en La Bombonera.

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Cabe relatar que el primer capítulo de la llave será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta, así como por plataformas de streaming.

Horario y canales para el Toluca vs Atlas

Toluca vs Atlas

· Fecha: Miércoles, 25 de noviembre

· Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

· Estadio: Nemesio Diez

· Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium/FOX One/FOX

¿Cómo llegarán Atlas y Toluca a los Cuartos de Final del Apertura 2026?

El quinto le hace los honores al cuarto en la capital del Estado de México, con el objetivo de sacar ventaja de la localía para resolver la eliminatoria en el Jalisco, el próximo sábado.

El Toluca llega a este juego con más dudas que certezas porque apenas pudo sumar una victoria en las últimas nueve jornadas de la fase regular, con saldo de tres derrotas y cinco empates.

Sin embargo, cuenta con la ventaja de que terminó como la tercera mejor ofensiva del torneo (+35) y la cuarta mejor defensiva (-23), por lo que es un equipo bastante equilibrado.

Además, se enfrentará a la peor defensiva (-33) de todo el Apertura 2026; solamente el FC Juárez recibió más goles (37) que el Atlas.

A este compromiso, los Zorros de Hernán Crespo llegan con una derrota (Pachuca) y un empate (FC Juárez), por lo que necesitan regresar a la senda del triunfo.

En esos dos juegos, recibió un total de siete anotaciones; los Tuzos les hicieron cuatro y los Bravos dos, así que deben mejorar en la zaga.

Cabe resaltar que los escarlatas vencieron (5-2) a los rojinegros en la Jornada 8 de la fase regular; el encuentro se disputó en el Estadio Nemesio Diez.

El Toluca está listo para recibir al Atlas en la ida de los cuartos de final que podría ser especial, si termina siendo el último partido de Antonio Mohamed en La Bombonera.

Aunque, el propio "Turco" ya advirtió que él y sus Diablos Rojos todavía tienen un capítulo que escribir en su ya exitosa historia.