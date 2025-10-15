logo pulso
Lluvias afectan a los comercios

Caen ventas por lluvias que dejaron incomunicadas a las comunidades

Por Carmen Hernández

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Recientes lluvias afectaron a los comercios del centro debido a que las comunidades se quedaron incomunicadas; comerciantes reportaron que cayeron las ventas un 70 por ciento.

   El comerciante Eustorgio Martínez Reyna mencionó que las lluvias trajeron mucho beneficios, sobre todo para el campo, aunque para otros trajeron perjuicios. 

    Sin embargo, sostuvo que se tiene la confianza de que se estarán recuperando con la venta de telas para los altares de muertos a nivel local o con la entrega de aguinaldos en el Buen Fin, porque algunas empresas los entregan en el mes de noviembre, puntualizó el vendedor.

