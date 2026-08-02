Tigres cae ante Gallos Blancos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- El uruguayo Santiago Homenchenko anotó este sábado un penalti que significó el triunfo por 3-2 del Querétaro sobre los Tigres UANL en partido de la tercera jornada del Apertura del futbol mexicano.

Los otros dos tantos del equipo local fueron de Ali Ávila y del argentino Mateo Coronel; Tigres marcó gracias al uruguayo Rodrigo Aguirre y al argentino Juan Brunetta, de penalti.

El equipo local sorprendió en el inicio del partido en el que presionó y tuvo mayor posesión.

Se fue arriba gracias a un error del argentino Nahuel Guzmán, guardameta visitante que no pudo controlar un balón filtrado que rebotó, algo que aprovechó Ávila para rematar y enviar el esférico a la red para el 1-0 al minuto 10.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La superioridad queretana se mantuvo, lo que permitió que se ampliara el marcador 2-0 en una escapada de Coronel, que disparó para vencer a Guzmán al minuto 18.

A cinco minutos del final de la primera mitad, Tigres reaccionó con un centro por izquierda que remató dentro del área chica Aguirre, con el que se acercaron al marcador a 2-1.

En la segunda parte los felinos adelantaron líneas para ir en busca del empate, algo que consiguieron al 61, luego de que Brunetta fue derribado dentro del área, una acción que el árbitro decretó como penalti que el mismo número 11 cobró de manera perfecta para celebrar el 2-2.

En la última jugada del partido el árbitro señaló penalti para Querétaro por una falta sobre Diego Reyes. Santiago Homenchenko engañó en el cobro a Nahuel y festejó el 3-2 definitivo.