logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tigres cae ante Gallos Blancos

El uruguayo Homenchenko aseguró los 3 puntos para Querétaro

Por EFE

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
A
Tigres cae ante Gallos Blancos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- El uruguayo Santiago Homenchenko anotó este sábado un penalti que significó el triunfo por 3-2 del Querétaro sobre los Tigres UANL en partido de la tercera jornada del Apertura del futbol mexicano.

      Los otros dos tantos del equipo local fueron de Ali Ávila y del argentino Mateo Coronel; Tigres marcó gracias al uruguayo Rodrigo Aguirre y al argentino Juan Brunetta, de penalti.

      El equipo local sorprendió en el inicio del partido en el que presionó y tuvo mayor posesión.

      Se fue arriba gracias a un error del argentino Nahuel Guzmán, guardameta visitante que no pudo controlar un balón filtrado que rebotó, algo que aprovechó Ávila para rematar y enviar el esférico a la red para el 1-0 al minuto 10.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La superioridad queretana se mantuvo, lo que permitió que se ampliara el marcador 2-0 en una escapada de Coronel, que disparó para vencer a Guzmán al minuto 18.

      A cinco minutos del final de la primera mitad, Tigres reaccionó con un centro por izquierda que remató dentro del área chica Aguirre, con el que se acercaron al marcador a 2-1.

      En la segunda parte los felinos adelantaron líneas para ir en busca del empate, algo que consiguieron al 61, luego de que Brunetta fue derribado dentro del área, una acción que el árbitro decretó como penalti que el mismo número 11 cobró de manera perfecta para celebrar el 2-2.

      En la última jugada del partido el árbitro señaló penalti para Querétaro por una falta sobre Diego Reyes. Santiago Homenchenko engañó en el cobro a Nahuel y festejó el 3-2 definitivo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ana María Torres gana oro en triatlón de JCC
      Ana María Torres gana oro en triatlón de JCC

      Ana María Torres gana oro en triatlón de JCC

      SLP

      EFE

      La venezolana María Velásquez y la mexicana Rosa María Tapia obtuvieron plata y bronce respectivamente

      El Madrid empata con la Fiorentina en amistoso
      El Madrid empata con la Fiorentina en amistoso

      El Madrid empata con la Fiorentina en amistoso

      SLP

      EFE

      Mourinho combinó jugadores del primer equipo y canteranos

      Infantino frena su iniciativa de capital privado
      Infantino frena su iniciativa de capital privado

      Infantino frena su iniciativa de capital privado

      SLP

      El Universal

      Enfrentó el rechazo al proyecto de casi todas las federaciones miembro de FIFA

      Liga MX: Jornada 3 presenta cuatro duelos este sábado
      Liga MX: Jornada 3 presenta cuatro duelos este sábado

      Liga MX: Jornada 3 presenta cuatro duelos este sábado

      SLP

      El Universal

      El vigente campeón Cruz Azul se mide frente al Atlante a las 21:00 horas