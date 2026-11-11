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Tigres Femenil toma ventaja

Vence a Pumas en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Tigres Femenil toma ventaja
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      México.- Tigres venció 3-2 a Pumas en Ciudad Universitaria para tomar ventaja en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Ante 4,055 aficionados, ambos equipos protagonizaron un duelo intenso marcado por errores defensivos que se definirá este sábado en el Estadio Universitario.

      Las Amazonas abrieron el marcador apenas al minuto 3 con un tanto de Maricarmen Reyes, quien aprovechó un rebote tras una mala salida de la arquera Wendy Toledo. Pumas respondió al 14´ por conducto de Stephanie Ribeiro, luego de que un disparo lejano de Montserrat Hernández se estrellara en el travesaño ante una mala medición de Cecilia Santiago. Antes del descanso, Reyes (33´) devolvió la ventaja a las visitantes a pase de Thembi Kgatlana, pero Ribeiro igualó nuevamente desde el punto penal.

      En la parte complementaria, un error en la salida del conjunto auriazul permitió que Kgatlana asistiera a Diana Ordóñez al minuto 60 para sentenciar el 3-2 definitivo. Con este resultado, las felinas cerrarán la serie en casa con ventaja de un gol, obligando a Pumas a buscar la remontada en el Volcán para avanzar a semifinales.

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