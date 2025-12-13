logo pulso
Tigres pega primero y Toluca queda contra la pared en la Final de Ida

Un error defensivo y la falta de contundencia condenaron a los Diablos Rojos, que cayeron 1-0 en el Universitario

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 08:05 a.m.
A
Tigres pega primero y Toluca queda contra la pared en la Final de Ida

Un solitario gol (1-0) en la Final de Ida del Apertura 2025, puso contra las cuerdas a unos Diablos Rojos del Toluca que buscan su primer bicampeonato en torneo corto.

Los dirigidos por Antonio "El Turco" Mohamed no demostraron en el estadio Universitario de los Tigres, el trabajo que realizaron hasta llegar a esta instancia del campeonato, ya que se vio un equipo sin convicción de ataque e imprecisiones.

Lo que al parecer influyó en el guardameta escarlata Hugo González, quien, por su mal despeje, hizo que Diego Lainez recuperará el balón y diera el pase para que Ángel Correa hiciera explotar el "Volcán" al minuto 46.

Los cambios que mandó Mohamed al terreno de juego en lugar de ayudar, perjudicaron, uno de ellos fue Robert Morales, que por su expulsión (90+1) dejó a los suyos con 10.

Sin embargo, a pesar del marcador global en contra, "El Turco" confía que el duelo de Vuelta, en el estadio Nemesio Diez, los suyos demostrarán frente a su gente que haber terminado como líderes, y tener al tricampeón de goleo en sus filas (Joao Paulo Dias "Paulinho"), no quedará en vano; pues los Diablos ya han estado en situaciones similares en el pasado.

Este domingo, el partido se podrá disfrutar a través de la señal de TUDN, Azteca 7, Canal 5, ViX y FOX Sports, a las 19 horas.

SLP

El Universal

Un error defensivo y la falta de contundencia condenaron a los Diablos Rojos, que cayeron 1-0 en el Universitario

