Tigres saca empate ante el Mazatlán

Los Tigres UANL vinieron de atrás para rescatar un empate de 2-2 frente a Mazatlán FC en la cancha de El Encanto, en un correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2025.

A pesar de que los sinaloenses se quedaron con un jugador menos desde el minuto 2 con la expulsión de Bryan Colula, supieron ponerse adelante en el marcador por la vía de Facundo Almada a los 21 minutos.

Antes de que finalizara el primer tiempo, el argentino Ángel Correa se encargó de empatar el encuentro al 43’ para irse al descanso con el 1-1.

En el complemento, los dirigidos por Robert Siboldi volvieron a hacerse presentes en el marcador gracias a un gol de Fabio Gomes al 46’ para el 2-1.

Todavía en tiempo de compensación Gignac había anotado el gol que sería el del empate, pero fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego.

Sin embargo, los regios no se quedaron de brazos cruzados y consiguieron el gol de la igualdad hasta el 90+10’ por la vía de Nico Ibáñez para el 2-2 que parecía definitivo, pero con los ánimos encendidos lograron el 3-2 al 90+11 con un gol de Juan Sánchez Purata, pero fue anulado también por fuera de juego, así que todo terminó en empate.

Con el empate, Tigres se ubica en el sexto lugar de la tabla general con 9 puntos y Mazatlán el 12 con 5 unidades obtenidas.