Tigres se corona en la Liga MX Femenil

Con gol de Diana Ordoñez, las Felinas se impusieron al América en el global 4-3

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Tigres se corona en la Liga MX Femenil

México.- Las “Amazonas” consiguieron su séptima estrella y demostraron que siguen dominando la Liga MX Femenil.

Con solitario gol de Diana Ordoñez, las Tigres se impusieron (1-0) al América en la vuelta de la final del Apertura 2025 y se convirtieron en las campeonas, gracias al marcador global (4-3).

De paso, provocaron que las “Águilas” sumaran un nuevo fracaso. Ya suman cinco finales perdidas en su historia. Nadie ha perdido tantas como ellas.

El camino hacia el título comenzó con un terrible error de Annie Karich, la líder del mediocampo azulcrema, en el momento menos indicado.

La estadounidense intentó darle calma a su equipo, controló un balón sin el mayor peligro y retrasó la jugada con Annia Mejía; sin embargo, le imprimió mucha fuerza a su pase y la defensa central no pudo controlar el esférico.

Con un auténtico olfato goleador, Diana Ordoñez estaba perfectamente ubicada para aprovechar el regalito de las “Águilas”; controló y definió con bastante tranquilidad por debajo de Sandra Paños (19’).

La delantera mexicana hizo que “El Volcán” estallara de alegría. Aún era muy temprano en el partido, pero las “Amazonas” ya tenían la ventaja parcial y global. No la dejarían escapar por el resto de la final. Las dirigidas por el español Pedro Martínez intentaron aumentar el marcador, pero les faltó contundencia.

La propia Diana Ordoñez tuvo dos ocasiones claras de gol y no supo concretarlas. Aunque, ya había convertido la más importante, la que valió el título.

A pesar de que las de Coapa no se daban por vencidas, la expulsión (60’) de Nancy Antonio echó abajo sus esperanzas empatar el encuentro. La volante azulcrema propinó una patada en el rostro de Jennifer Hermoso, en una disputa del esférico, y recibió la tarjeta roja luego de que la árbitra central revisara la acción en el VAR.

A pesar de la desventaja numérica, las pupilas de Ángel Villacampa se fueron al frente en los minutos finales. Soñaban los tiempos extra, pero su ímpetu llegó demasiado tarde.

Las Tigres se coronaron en “El Volcán”, llegaron a siete campeonatos y siguen siendo las mandamases de la Liga MX Femenil. Las “Amazonas” no se cansan de hacer historia.

