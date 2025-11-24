Agricultor pierde la vida tras caer de su motocicleta

CIUDAD VALLES.- Un hombre que se dedicaba a las labores del campo, falleció luego de caer de su motocicleta, en la zona rural de El Naranjo.

El infortunado respondió en vida el nombre de Rigoberto Reyes, tenía 50 años de edad, y residía en Ciudad Valles, aunque laboraba en El Naranjo.

El sábado por la tarde, tras concluir su jornada laboral, asistió a una fiesta en el ejido Maitinez, y por la madrugada su esposa le llamó por teléfono, Rigoberto contestó la llamada, pero no hablaba, solo se escuchaba que se quejaba.

Por eso sus familiares salieron a buscarlo, y lo encontraron tirado en una brecha del ejido mencionado, junto a su motocicleta, con heridas en varias partes del cuerpo.

Enseguida lo llevaron a la clínica del IMSS del ejido La Hincada, pero debido a la gravedad de sus lesiones, fue enviado a la clínica del ISSSTE de la cabecera municipal, a donde llegó sin signos vitales.