logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Agricultor pierde la vida tras caer de su motocicleta

El hecho, en la zona rural de El Naranjo

Por Redacción

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Agricultor pierde la vida tras caer de su motocicleta

CIUDAD VALLES.- Un hombre que se dedicaba a las labores del campo, falleció luego de caer de su motocicleta, en la zona rural de El Naranjo.

El infortunado respondió en vida el nombre de Rigoberto Reyes, tenía 50 años de edad, y residía en Ciudad Valles, aunque laboraba en El Naranjo.

El sábado por la tarde, tras concluir su jornada laboral, asistió a una fiesta en el ejido Maitinez, y por la madrugada su esposa le llamó por teléfono, Rigoberto contestó la llamada, pero no hablaba, solo se escuchaba que se quejaba.

Por eso sus familiares salieron a buscarlo, y lo encontraron tirado en una brecha del ejido mencionado, junto a su motocicleta, con heridas en varias partes del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Enseguida lo llevaron a la clínica del IMSS del ejido La Hincada, pero debido a la gravedad de sus lesiones, fue enviado a la clínica del ISSSTE de la cabecera municipal, a donde llegó sin signos vitales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrestan a infractores por distintos ilícitos
Arrestan a infractores por distintos ilícitos

Arrestan a infractores por distintos ilícitos

SLP

Redacción

Fardera es sorprendida robando en Walmart
Fardera es sorprendida robando en Walmart

Fardera es sorprendida robando en Walmart

SLP

Redacción

En Cedral, caen integrantes de banda delictiva
En Cedral, caen integrantes de banda delictiva

En Cedral, caen integrantes de banda delictiva

SLP

Redacción

Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza
Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza

Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza

SLP

Redacción

Maleantes lo interceptaron en un camino vecinal, en donde lo acribillaron