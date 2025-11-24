Se vivió un jornada llena de contrastes

El Torneo Mictlán 2025, en su categoría Estelar Ramiro Leyva, regaló este domingo 23 de noviembre una de esas jornadas cargadas de emociones, contrastes y goles para todos los gustos. Desde remontadas y empates intensos, hasta goleadas que hicieron eco en cada cancha del Parque Tangamanga, la Liga de Futbol Azteca volvió a respirar futbol del bueno.

UNA VICTORIA

TRABAJADA ANTE CAVER

El Atlético División sumó tres puntos valiosos al vencer 2–1 a Caver en un duelo apretado y de ida y vuelta. Caver se adelantó con tanto de Francisco Martínez, pero el División reaccionó con temple gracias a los goles de Erick Francisco Santana y Jorge Alberto Hernández, quienes marcaron la diferencia en los momentos clave. El arbitraje corrió a cargo de Rafael Martínez Martínez, con un trabajo cuidadoso en un partido que exigió concentración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

UN EMPATE DE PODER A PODER

Uno de los partidos más vibrantes de la fecha lo protagonizaron Deportivo Ramírez y Mulas de Moreno. El duelo terminó en un espectacular 3–3, mostrando dos ofensivas que no bajaron los brazos. Por Ramírez anotaron Ángel Rivera en dos ocasiones y J. Carlos Castorena, mientras que por Mulas respondieron Jorge Cuéllar con doblete y Misael Rodríguez. El silbato estuvo en manos de Marco Aurelio Velázquez Soto, encargado de un juego intenso, repleto de emociones y sin descanso.

SE IMPONE CON AUTORIDAD

El equipo de Toros División salió inspirado y desató una ofensiva fulminante para vencer categóricamente 5–0 a Real Saucito. Los goles fueron obra de Daniel Cabello (2), Óscar Delgado (2) y Eduardo Ortega (1). La contundencia ofensiva marcó la tónica del encuentro, bajo la correcta conducción arbitral de Marco Aurelio Velázquez Soto.

REPARTEN PUNTOS

En un duelo ríspido pero parejo, Buitres de Monte Oscuro y Real Estanzuela empataron 1–1. Edgar Mata abrió el marcador para los Buitres, mientras que Rubén Guerrero respondió para los de Estanzuela. Miguel Ángel González López arbitró un partido equilibrado donde ninguno de los dos logró romper la paridad.

PROTAGONIZA LA GOLEADA DE LA JORNADA

El cierre de la fecha tuvo sabor a festival ofensivo. Abarrotes Muñiz salió encendido y derrotó con autoridad 6–2 a Neysa 63. Los goles del conjunto ganador fueron marcados por Diego Armando Rodríguez (2), Melvin González (2), José Cuevas (1) y Miguel Ángel Estrada (1), mientras que Neysa 63 descontó con tantos de Said Rico y Jaime Becerra. El encuentro tuvo como árbitro a Héctor Vidales Medina, quien mantuvo el orden en un duelo de ritmo frenético.