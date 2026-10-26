Tijuana pone final a la racha de Santos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La racha soñada de Santos Laguna llegó a su fin con una humillante goleada en la frontera. Los Xolos de Tijuana (4-1) ganaron, gustaron y golearon en su casa y con su gente para meterse a zona de Liguilla a tres jornadas del final.

En otro partido sin Gilberto Mora y con Sergio Almaguer en el banquillo por la expulsión de Sebastián Abreu la jornada pasada, los Xolos hicieron pesar su casa y "bajaron de su nube" a los Guerreros.

Francisco González (12´) fue el autor del primer gol rojinegro en una gran transición del cuadro local. Alejandro Gómez trazó un pase profundo que provocó el tropiezo de Mauricio Cuevas en su intento de retroceder a defender el ataque, pero Adonis Preciado llegó a línea de fondo y con un pase atrás dio la asistencia de la primera anotación.

Unos minutos más tarde, Ignacio Rivero (17´) -la figura del partido- anotó su primer gol de la noche gracias a un rebote que dio Carlos Acevedo tras un cabezazo de Jackson Porozo en un tiro de esquina por derecha.

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Al volver del descanso, los de Torreón encontraron el descuento gracias a Esteban Lozano (66´), pero los "perros" apenas comenzaban a ladrar.

Rivero (69´) firmó su doblete de manera sublime. El uruguayo hizo uso de su potencia para anotar de tiro libre el tercero de la noche y unos minutos más tarde, Preciado (72´), consciente de la paliza, se puso a bailar en la esquina izquierda para festejar el triunfo.

Con esta goleada y el nuevo tropiezo de los Gallos Blancos, los Xolos se meten en zona de Liguilla, aunque le quedan pruebas importantes de cara al cierre de la fase regular.