Aeroméxico anuncia tres nuevas rutas desde Ciudad de México a EE.UU.

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Aeroméxico y Delta Air Lines anunciaron la incorporación de tres nuevas rutas para conectar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con California, Florida y Oregón, en Estados Unidos.

Operadas por Aeroméxico, las tres nuevas rutas comenzarán a partir de enero de 2027 con una frecuencia diaria, a bordo de aviones Boeing 737 MAX 8, equipadas con un amplio sistema de entretenimiento a bordo y con capacidad para 166 pasajeros: 16 en clase premier, 18 en AM Plus y 132 en cabina turista.

Nuevas rutas conectan Ciudad de México con destinos clave en EE.UU.

Las tres nuevas rutas conectan el AICM con el Aeropuerto John Wayne en Orange County, California (SNA); el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida (FLL) y el Aeropuerto Internacional de Portland, Oregón (PDX), fortaleciendo la conectividad entre México y Estados Unidos como parte de su acuerdo de colaboración conjunta.

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El anuncio de las nuevas rutas se da luego de que el pasado 16 de octubre, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos eliminó las restricciones para incrementar frecuencias o abrir nuevas rutas de las aerolíneas mexicanas entre México y Estados Unidos.

Aeroméxico amplía su red y ofrece exclusividad en nuevas rutas

Con estas nuevas rutas, Aeroméxico se convierte en la única aerolínea en ofrecer vuelos directos entre la Ciudad de México y cada uno de estos tres destinos.

Las nuevas rutas ampliarán la red de la alianza Aeroméxico-Delta a 27 destinos en Estados Unidos desde Ciudad de México.

Al respecto, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, dijo que Estados Unidos es uno de los mercados más dinámicos, estratégicos y de alta relevancia para la conectividad internacional de México.

"La incorporación de estos destinos acerca a nuestros pasajeros a nuevas alternativas para disfrutar de una amplia oferta turística en ambos países, al tiempo que impulsamos la apertura de nuevas oportunidades de negocio e intercambio comercial", comentó, en un comunicado.

Orange County brinda acceso a más de 67 kilómetros de playas sobre la costa del Pacífico, así como a algunos de los parques temáticos más populares de Anaheim, en el sur de California.

Desde la esencia artística y las playas de Laguna Beach hasta el puerto de Newport Beach y la tradición del surf de Huntington Beach, cada una de las comunidades costeras del condado posee un carácter distintivo, mientras que sus reconocidas zonas comerciales amplían aún más el atractivo del destino.

En tanto, las playas de Fort Lauderdale, su extensa red de canales y su clima cálido durante todo el año la convierten en una opción ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Además, su cercanía con Port Everglades permite a los viajeros complementar su itinerario con una estancia en el sur de Florida antes o después de un crucero.

Mientras que Portland combina una reconocida escena gastronómica y un carácter independiente con fácil acceso a la belleza natural del noroeste del Pacífico. Sus cervecerías artesanales y singulares vecindarios se complementan con atractivos cercanos como el río Columbia, el monte Hood y la región vinícola del valle de Willamette.