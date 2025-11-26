logo pulso
Tijuana y Tigres, en duelo para desvelados

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
Tijuana y Tigres, en duelo para desvelados

México.- La actividad de la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX comenzará este miércoles a las 19:00 horas y terminará el jueves a la 01:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Así de atípico será el arranque de la Fiesta Grande en este semestre. El duelo entre los Xolos de Tijuana y los Tigres en el estadio Caliente será el encuentro que cierre las acciones del primer día de los cuartos de final de ida.

Algo nunca visto en las Liguillas del futbol mexicano, y así lo entiende Guido Pizarro, técnico de los universitarios; sin embargo, no le da mayor importancia a dicha situación.

“Es algo medio atípico el horario que será en Monterrey, pero sinceramente estamos centrados en el juego, en la llave que va a ser muy difícil de 180 minutos. Lo que nos ocupa a nosotros es estar concentrados, que nada nos distraiga, que nada nos haga ruido, que nada nos sorprenda y estar concentrados lo que nos toca hacer dentro del terreno de juego”, declaró el DT argentino.

Gilberto Mora es, sin duda, el jugador a seguir por parte de los fronterizos, pero Pizarro no se limita a cuidar lo que haga el juvenil mexicano; enfatiza el buen torneo que hizo el cuadro de Sebastián Abreu.

“Mora es un grandísimo jugador que seguramente le vendrá muy bien a México, pero tanto él como todo su equipo han hecho un gran semestre y entonces es para estar atento en todo el equipo”, agregó en conferencia de prensa.

