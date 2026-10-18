Todo listo para el Abierto de Racquetbol de la Raza

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El Club Deportivo Punto Verde, en coordinación con Muscle Lovers y con el aval de la Asociación Potosina de Racquetbol, llevará a cabo el Torneo Abierto de Racquetbol de la Raza 2026, del 20 al 24 de octubre, en las instalaciones del club. La competencia comenzará el martes 20 a las 16:00 horas y contará con el respaldo del Consejo de Administración del CDPV, presidido por Juan Pablo Lara Rubio.

Para esta edición se contempla la participación de más de 120 racquetbolistas provenientes de diferentes centros deportivos de la capital potosina, quienes competirán en 11 categorías. El certamen busca reunir a jugadores de distintas edades y niveles, desde las divisiones infantiles hasta las modalidades abiertas y las competencias para mayores de 35 años.

Entre las categorías infantiles se encuentran las de 6 años y menores, 8 años y menores, 10 años y menores, así como 12 años y menores. En ellas aparecen inscritos jugadores como Alejandro Polanco, Carlos Ponce, Rodrigo Cabrero, León Cardona, Diego Cataño, Gerardo Rodríguez, Daniel Ayala, Christopher Aradillas, José Carlos Pérez y Mateo Zavala, entre otros participantes.

La actividad también incluirá las categorías C Femenil Singles y C Varonil Singles, además de A Femenil Singles y A Varonil Singles. En las divisiones abiertas se disputarán encuentros individuales y dobles con ventaja, mientras que la categoría Máster B, para jugadores de 35 años y mayores, tendrá competencia en la modalidad de dobles, con parejas integradas por representantes de la comunidad local de racquetbol.

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