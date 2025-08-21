logo pulso
Todo listo para la Clásica Ciclista San Luis Rey '25

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Todo listo para la Clásica Ciclista San Luis Rey ‘25

Este domingo 24 de agosto, el Parque Tangamanga I recibirá a cientos de ciclistas que competirán en la edición 2025 de la Clásica San Luis Rey, una de las competencias con mayor tradición en la ciudad. Las y los corredores recorrerán un circuito de 3.2 kilómetros que atraviesa las Tres Fuentes, con salida frente al Planetario.

Entre los equipos confirmados destacan representantes de Guanajuato, Michoacán, Coahuila, Oaxaca y Sinaloa, así como varios locales de San Luis Potosí. Se espera la participación de entre 300 y 400 competidores y competidoras, quienes llegarán no solo por los premios, sino también por la oportunidad de medirse frente a corredores de distintas partes del país.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con las categorías Master 50 y Femenil, seguidas a las 10:00 por Master 40 y 60. La Elite, Sub 23 y Juvenil C arrancarán a las 11:30 horas. Cada grupo tendrá un esquema de premiación específico, que incluye jerseys de campeón y bolsas de dinero para los primeros lugares. El evento también representa una oportunidad para que la comunidad local se acerque al deporte y disfrute del ambiente que se genera alrededor de la competencia. Familias y aficionados suelen reunirse en el circuito para seguir de cerca las carreras, animar a las y los ciclistas y compartir una jornada de actividad física al aire libre. La Clásica San Luis Rey es reconocida por su carácter competitivo y la variedad de participantes, desde jóvenes talentos hasta corredores experimentados, consolidándose como un referente en el calendario ciclístico del estado.

Quienes aún deseen participar podrán registrarse el mismo día a partir de las 7:30 horas, con un costo de 250 pesos, cerrando las inscripciones 30 minutos antes del inicio de cada categoría.

