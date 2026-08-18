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Todo un éxito el Aztec Warrior Championship

Ofreció cartelera multidisciplinaria de doce enfrentamientos

Por Romario Ventura

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Todo un éxito el Aztec Warrior Championship
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      La Liga de Combate Aztec Warrior Championship celebró con éxito su decimotercera edición, en una velada que reunió a aficionados de los deportes de contacto y que presentó un total de 12 combates, distribuidos en siete enfrentamientos de Artes Marciales Mixtas (MMA), dos de kick boxing y tres de boxeo. El evento tuvo como escenario el antro NMW, ubicado sobre la avenida Ricardo B. Anaya.

      La contienda principal de la noche correspondió a la disciplina de MMA y marcó el debut del boxeador Luis "Crash" Acuña, quien se enfrentó a Aarón "Chacorta" Isais. El combate terminó en el primer round, luego de que Isais se impusiera por KO técnico, mostrando mayor técnica y oficio dentro de la jaula.

      En el resto de los enfrentamientos de Artes Marciales Mixtas, Esteban "Diablo" Mejía, representante de Zacatecas, derrotó por decisión unánime a "PJ" Martínez. En combate femenil, Sonia Celeste Arriaga, de la Academia Pitbulls, se impuso por decisión unánime a la rioverdense Montserrat de León.

      Por su parte, Andrik Francisco Bautista superó por decisión unánime a Guillermo Emilio Gutiérrez, mientras que el zacatecano Kevin "Monkey" Ramírez derrotó a Valentín Suárez mediante la sumisión conocida como "Mataleón".

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      En otro de los enfrentamientos, Axel Everardo Ruiz venció a Moisés de Jesús por decisión dividida. La función también contó con participación infantil, donde el zacatecano Ángel "Demonio" Moreno consiguió la victoria sobre el potosino Gustavo Méndez. En la modalidad de kick boxing, Job "Panda" Salazar derrotó a Luis Manuel Terán, mientras que Andrea Mota se impuso por decisión dividida a Yosselin Collazo, representante de Rioverde.

      La función también presentó combates de boxeo, con la participación del personal de la organización ONEBA para sancionar los enfrentamientos. En los resultados, Mariana Hernández derrotó por decisión dividida a Dania Itzel, mientras que Alejandro Sánchez se impuso también por decisión dividida a Antonio Efraín Muñiz.

      Posteriormente, Daniel Ramírez consiguió la victoria sobre Fernando Gómez por RSC. Finalmente, Hiromi Muñoz obtuvo el triunfo por walkover (WO) ante la rioverdense Abril Charre, quien no se presentó al compromiso previamente pactado.

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