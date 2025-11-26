Toluca, a dar el primer golpe

México.- El actual monarca del futbol mexicano comienza la defensa de su corona. El Toluca se presenta en los cuartos de final del Apertura 2025, visitando —este miércoles por la noche— a los Bravos del FC Juárez.

Luego de 18 días sin actividad, debido que clasificaron directo a la Liguilla, los Diablos Rojos regresan a la acción; a diferencia de los fronterizos, que acaban de jugar hace sólo tres noches.

Los chihuahenses cayeron ante los Xolos en el Play-In, pero derrotaron al Pachuca en el encuentro que fue decisivo.

El equipo de Antonio Mohamed sale con la obligación de demostrar por qué fue el mejor a lo largo de la fase regular.

Sus números así lo dicen. Fue el que más puntos acumuló (37), el que más goles anotó (43) y el segundo que menos recibió (18).

Además, el “Turco” y sus dirigidos sueñan con conquistar el bicampeonato, que significaría el segundo en la historia de la institución escarlata (luego del logrado en 1966-67 y 1967-68), aunque el primero en torneos cortos.

El Toluca tendrá enfrente a un FC Juárez que llega con la motivación a tope, por haber eliminado al Pachuca en el segundo Play-In y haber asegurado su presencia entre los ocho mejores.

Los Bravos de Martín Varini tratarán de dar la sorpresa y “conjurar” la maldición del líder. Sin embargo, eliminar a los Diablos Rojos no será sencillo.

En el historial de enfrentamientos directos de Liga MX entre ambos (13), la balanza no favorece a ningún club, ya que cada uno cuenta con cinco victorias, por un total de tres empates.

En fase final se han visto las caras en una sola ocasión; fue en la reclasificación del Apertura 2022 y el Toluca se quedó con el boleto a la Liguilla.

En su más reciente duelo, correspondiente a la Jornada 4 de este torneo, los Diablos Rojos se impusieron (0-2) a los Bravos en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Se juegan los primeros 90 minutos de la serie de los cuartos de final entre el Toluca y el FC Juárez. El campeón parte como amplio favorito, pero tendrá que demostrarlo en la cancha.