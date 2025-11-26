Protesta campesina sigue en Ébano

ÉBANO.- Aunque la Carretera Nacional 70 está libre de bloqueos, un grupo campesinos inconformes se mantiene protestando contra el Gobierno federal y su falta de apoyo al campo en Ébano. También participaron algunos transportistas de la región.

Una parte de los campesinos y productores de granos de la planicie de Ébano, junto con algunos transportistas, que el lunes participaron en el bloqueo carretero en la Nacional 70 se quedaron con una manifestación, a la espera de que se especifiquen los apoyos que están solicitando en precios de garantía y en subsidios que no han visto desde hace años, como ellos mismos refirieron ayer.

Aunque una comisión verá los puntos de exigencia ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural del gobierno federal, los agricultores inconformes permanecerán apostados al borde de la carretera, en señal de protesta.