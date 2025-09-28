Toma Europa amplia ventaja en Copa Ryder

FARMINGDALE, NY.- Europa pintó el campo Bethpage Black de azul el sábado con un golf exquisito que demolió y desanimó a los estadounidenses y que resultó el mejor antídoto para la actitud del público en la Copa Ryder, la cual se tornó tan hostil en Nueva York que fue necesario reforzar la seguridad para evitar que la situación pasara a mayores.

Cuando terminó un día largo, ruidoso y desagradable, Europa estableció un récord para la mayor ventaja de cara a los duelos individuales del domingo bajo el formato que data de 1979: Europa 11 1/2 , EE.UU. 4 1/2.

“No imaginé esto”, dijo el capitán europeo Luke Donald. “Cada vez que los estadounidenses venían por nosotros, respondíamos . La resiliencia y confianza que hay acá es realmente increíble”.

Rory McIlroy recibió la mayor parte de los insultos y abucheos. En un momento se volvió hacia los espectadores y dijo: “Cállense la... boca”, intercalando una palabra malsonante. Luego colocó su tiro a 5 pies para birdie, lo que cerró el partido de foursomes para otro punto azul.

Fue así todo el día. Cuanto más fuerte era el griterío de la multitud, mejor jugaba Europa. Y salvo la mayor remontada —o colapso— en la historia de la Copa Ryder, los europeos regresarán al otro lado del Océano Atlántico con ese preciado trofeo de oro.

“Estoy viendo lo que parece ser un putt histórico. Están metiendo todo”, dijo el capitán estadounidense Keegan Bradley. “Son un gran equipo. Son grandes jugadores. Son un equipo difícil de vencer”.

El récord anterior después de las cuatro sesiones de juego por equipos era 11-5. Ningún equipo ha remontado un déficit mayor a cuatro puntos en el último día. Europa necesita ganar sólo tres de los 12 partidos individuales para agenciarase la victoria absoluta.

Scottie Scheffler también entró en el libro de récords de la Copa Ryder. El jugador número uno del mundo es el primero en quedar 0-4 bajo el formato actual.

Nada resumió mejor la semana para los estadounidenses como el hoyo 10 en fourballs. Tommy Fleetwood golpeó con un wedge a unos 2 pies del hoyo. Scheffler siguió con un tiro que golpeó el hoyo y la base del pin, antes de irse rebotando hacia el rough.

Pero fue mucho más que un tiro. Europa embocó putts desde grandes y pequeñas distancias, a menudo en medio de los gritos de los espectadores mientras se alineaban para realizar los tiros. Nada detuvo a los visitantes.