Alcanza Alcaraz cuartos de final

El número uno del mundo venció a Zizou Bergs en el Abierto de Japón

Por AP

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Alcanza Alcaraz cuartos de final

TOKIO.- Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del Abierto de Japón al vencer el sábado 6-4, 6-3 sobre Zizou Bergs antes de rendir homenaje a su fisioterapeuta tras una preocupación por una lesión en el tobillo.

El número uno del mundo aterrizó de manera incómoda sobre su tobillo izquierdo durante su partido inaugural el jueves y no estaba seguro de cómo se sentiría contra Bergs.

Se mantuvo bien, diciendo que “podía jugar normalmente”, y ahora tendrá que prepararse para enfrentar al estadounidense Brandon Nakashima en los cuartos de final.

“Fue difícil y fue un día y medio realmente importante en el que tuve que recuperarme lo mejor que pude”, dijo Alcaraz sobre su tobillo. “Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, tengo al mejor fisioterapeuta del mundo, en quien confío al 100%”.

“El trabajo que ha hecho para el tobillo ha sido excelente. Pude jugar normalmente, lo cual es genial. A veces me preocupaban algunos movimientos, cuando podía sentir el tobillo, pero en general jugué un gran tenis, un gran partido”.

