Levantan suspensiones a Rusia y Bielorrusia

SEÚL, Corea del Sur.- El Comité Paralímpico Internacional levantó as suspensiones parciales de Rusia y Bielorrusia.

La asamblea general del CPI en Seúl, Corea del Sur, votó el sábado primero en contra de una suspensión total para Rusia por 111 a 55, con 11 abstenciones, y luego votó en contra de una suspensión parcial por 91-77 (con ocho abstenciones).

También votó en contra de una suspensión total para Bielorrusia por 119 a 48, con nueve abstenciones, y en contra de una suspensión parcial por 103-63 (diez abstenciones).

Las decisiones plantean la posibilidad de un enfrentamiento con el organismo rector de cada deporte antes de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina en Italia del seis al 15 de marzo del próximo año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Esta decisión significa que el CPN de Bielorrusia y el CPN de Rusia ahora recuperan todos sus derechos y privilegios de membresía del IPC, de acuerdo con la Constitución del IPC”; indicó el CPI. “El CPI trabajará con los dos miembros involucrados para establecer arreglos prácticos para esto tan pronto como sea razonablemente posible.”

Rusia y su aliado Bielorrusia fueron excluidos de eventos deportivos internacionales después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

En un comunicado publicado en su sitio web, el servicio de prensa del Comité Paralímpico Ruso dijo que la organización acogió con satisfacción lo que llamó la “decisión justa” del IPC de “reintegrar completamente” al Comité Paralímpico Ruso.

“Este es un aporte importante al desarrollo del movimiento paralímpico internacional y un ejemplo de que los derechos de los atletas deben ser protegidos sin discriminación por nacionalidad y afiliación política”, decía el comunicado.