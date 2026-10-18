Trepidante empate entre Brujas y Cefor

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Brujas Villa de Arriaga y Cefor Promotora protagonizaron un intenso encuentro correspondiente a la Jornada 7 de la Liga TDP, en el denominado "Nuevo Clásico Potosino", disputado en el municipio de Villa de Arriaga. El partido terminó empatado 2-2 en el tiempo reglamentario, pero Brujas se impuso 6-5 en la tanda de penales para quedarse con el punto extra y llegar a 10 unidades en la competencia.

El conjunto de Cefor Promotora tomó la ventaja al minuto 9, cuando Aarón Ramírez aprovechó un tiro de esquina para conectar un remate que terminó en el fondo de las redes. La escuadra visitante se mostró competitiva sobre el césped sintético de la cancha 7 de Mayo, pero al minuto 24 sufrió una baja importante con la expulsión de su guardameta, Leonardo Pérez, quien tocó el balón con la mano fuera del área al intentar cortar un avance de Brujas.

Con superioridad numérica y un tiro libre a favor, Brujas encontró el empate al minuto 27 por conducto de Santiago Flores, quien ejecutó de manera precisa para colocar el 1-1. Antes del descanso, al minuto 40, Carlos Aguilar culminó una jugada iniciada con un pase de Gilberto Moreno y marcó el segundo tanto de los locales, que se fueron al frente 2-1.

Para la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron la intensidad y buscaron el arco rival. Pese a jugar con diez hombres, Cefor Promotora no renunció al ataque y continuó generando opciones. Su esfuerzo rindió frutos a tres minutos del final, cuando Dylan Carrera anotó el 2-2 y obligó a definir el punto extra desde los once pasos.

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En la tanda de penales, Brujas Villa de Arriaga mostró mayor efectividad y se llevó la serie por 6-5.