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Trepidante jornada del Nacional Charro

Por Romario Ventura

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Trepidante jornada del Nacional Charro
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      La cuarta jornada del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026, dedicado a Andrés "Nito" Aceves, se celebró este lunes en la Arena Potosí con la participación de equipos de diferentes estados del país. La actividad de la categoría AA dejó resultados importantes y movimientos en la clasificación, en una jornada que mantuvo la atención de los aficionados a la charrería.

      Uno de los resultados destacados fue el de Real 500, de Puebla, que consiguió la mejor puntuación del día con 285 unidades. Con este registro, la escuadra poblana se colocó entre los equipos destacados de la jornada e igualó la puntuación de RG2 B, representante de San Luis Potosí, que también suma 285 puntos en la competencia.

      Al cierre de las actividades de este lunes, la clasificación de la categoría AA continúa encabezada por Capilla de Guadalupe, con 360 puntos, seguido de Las 3 B de Aguascalientes, con 344, y Finca Valenciana, del Estado de México, con 321. Más atrás aparecen El Cortijo, de Coahuila, con 297 unidades, mientras que RG2 B, de San Luis Potosí, y Real 500, de Puebla, comparten la quinta posición con 285 puntos.

      La jornada también contó con la participación de la Escaramuza Puente de la Cruz, procedente de Rioverde y conformada por las Hermanas Nava. Durante la tercera charreada del día, sus integrantes ofrecieron una presentación que destacó por la ejecución de las puntas y una vistosa rutina integrada por doce ejercicios, que recibió el reconocimiento del público presente en la Arena Potosí.

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      Con estos resultados, el Nacional Charro 2026 continúa su desarrollo en San Luis Potosí, con equipos y escaramuzas que buscan avanzar en sus respectivas competencias. La actuación de Real 500 y la presentación de Puente de la Cruz marcaron algunos de los momentos relevantes de una jornada que mantiene la actividad de la charrería nacional en la capital potosina.

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