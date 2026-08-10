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Nacional

Ataque armado a GN deja ocho detenidos en Los Mochis

Cuatro detenidos resultaron heridos y recibieron atención de la Cruz Roja

Por El Universal

Agosto 10, 2026 09:25 a.m.
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Ataque armado a GN deja ocho detenidos en Los Mochis
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      En el sector Scally, de la ciudad de Los Mochis, un grupo armado atacó con fusiles automáticos a elementos de la Guardia Nacional, por lo que se generó una persecución con intercambio de disparos, lo cual culminó con la detención de ocho civiles, de los cuales cuatro resultaron heridos.

      Detalles confirmados del enfrentamiento

      Los elementos de las fuerzas federales que mantenían una vigilancia en dicho sector fueron blanco de un ataque armado por personas que se presume viajaban en por lo menos dos camionetas, una de ellas una suburban negra, cuyo conductor en la persecución se impactó contra un árbol de un camellón.

      En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó los hechos, en los que ocho civiles fueron detenidos con armas automáticas; cuatro de ellos tuvieron que recibir los primeros auxilios por los cuerpos de la Cruz Roja, ya que resultaron lesionados en la confrontación.

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      Acciones de la autoridad tras el ataque

      La dependencia aclaró que, sobre los ocho detenidos, forman parte de un informe preliminar, ya que las diversas autoridades se presentaron en el lugar donde culminó la persecución a balazos y los enfrentamientos entre la Guardia Nacional y el grupo armado.

      El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Ahome externó que, ante estos hechos, se reforzó la vigilancia en entradas, salidas y vialidades de mayor circulación de la ciudad de Los Mochis para inhibir nuevos eventos de violencia.

      Señaló que en forma conjunta con las fuerzas federales y estatales se trazaron nuevas medidas de seguridad para mantener la tranquilidad, tanto en el área urbana como rural del municipio de Ahome.

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