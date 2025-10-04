logo pulso
Tri Sub-20 va por pase a los octavos

El conjunto mexicano enfrenta a la sensación del grupo, Marruecos

Por El Universal

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Tri Sub-20 va por pase a los octavos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana Sub-20 se juega este sábado por la tarde su futuro en el Mundial de Chile 2025 y depende únicamente de sí misma. El equipo tricolor enfrenta a la sorpresa Marruecos, ya clasificado a la ronda de octavos de final.

Eduardo Arce, técnico del combinado nacional, sabe la dificultad del compromiso, pero espera mantener la combatividad como bandera en la justa mundialista.

“Marruecos ha demostrado que esas sólo son etiquetas [favoritos] que uno pone, pero conocemos el nivel y sabemos que indistintamente, depende de nosotros. Tenemos que seguir demostrando esta lucha que distingue a este grupo”, declaró el timonel.

México llega como segundo lugar del Grupo C, con dos puntos, y en caso de vencer al equipo africano avanzaría a la siguiente ronda; en caso de caer o empatar dependerá del resultado del juego entre España y Brasil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En caso de no ganar dependería de otros resultados para colarse también como uno de los mejores cuatro terceros lugares de la fase de grupos. La Selección Mexicana tiene todo en sus manos.

“Al grupo lo veo bien, metidos con lo que buscamos, sabemos lo que nos jugamos mañana. Debemos estar metidos… No hay nada diferente, hay que hacer lo que venimos haciendo, buscar salir en nuestro mejor día y estar conectados”, declaró por su parte Everardo López, jugador del Toluca.

México empató sus primeros dos compromisos contra Brasil y España. En ambos vino de atrás para rescatar la igualada en los minutos finales.

