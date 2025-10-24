Triunfan Chargers sobre los Vikings

Justin Herbert guió este jueves, con tres envíos de anotación, el triunfo de Los Ángeles Chargers 37-10 sobre Los Minnesota Vikings en el arranque de la semana ocho de la NFL.

El resultado mantiene a Chargers en la pelea por la cima de la división Oeste de la Conferencia Americana; suma cinco triunfos y tres derrotas, persigue a Broncos que tienen marca de 5-2.

La derrota mantiene a Minnesota en el fondo del Norte de la Conferencia Nacional con tres victorias y cuatro tropiezos.

Además de los tres pases de touchdown, Herbert pasó para 227 yardas y acumuló 62 yardas por acarreo. Kimani Vidal también lució con 117 yardas terrestres y una anotación.

Con los Vikings, Carson Wentz sufrió con la constante presión de los linieros rivales que lo capturaron cinco veces Los Chargers dominaron la primera mitad gracias a la efectividad de Justin Herbert en el juego aéreo, pasó para 191 yardas, y a su habilidad para llevar el balón por tierra, sumó 51 yardas.

En el primer cuarto, Herbert conectó en las diagonales con Oronde Gadsden y amplió la ventaja 14-0 en el segundo periodo gracias a un acarreo de Kimani Vidal, fue su primera anotación por tierra de la temporada.

Minnesota se puso en el marcador 14-3 con un gol de campo de 54 yardas de Will Reichard, pero Los Ángeles volvieron a la carga con un nuevo envío de Herbert a la zona pintada que atrapó Ladd McConke para dejar la ventaja 21-3 antes del descanso.

En el inicio de la segunda mitad, Cameron Dicker, quien había fallado un gol de campo en el segundo cuarto, hizo bueno un intento de 43 yardas que los distanció 24-3.

A la mitad del tercer cuarto, la defensiva de Vikings regresó a su equipo al juego gracias a la intercepción de Joshua Metellus, que dejó a la ofensiva en la yarda 28 de Chargers, posición que Wentz aprovechó para conectar en las diagonales con Jordan Addison que colocó el marcador 24-10.

La reacción fue apagada de inmediato en el último periodo con el tercer pase de touchdown del partido de Justin Herbert, ahora para Tre’ Harris, que extendió la ventaja 31-10.

Chargers selló su superioridad con un par de goles de campo de Dicker, que dejó el marcador 37-10.