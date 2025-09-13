Triunfan los Marlins de Miami frente a los Tigres

MIAMI.- Sandy Alcántara lanzó siete entradas y permitió dos carreras para superar al estelar de Detroit, Tarik Skubal, quien salió temprano tras experimentar rigidez en el lado izquierdo, en la victoria de los Marlins de Miami por 8-2 sobre los Tigres el viernes por la noche.

Alcántara (9-12) permitió cuatro hits y ponchó a ocho en el enfrentamiento entre ganadores del Premio Cy Young. El ganador en 2022 de la Liga Nacional igualó su récord de la temporada con siete entradas por sexta vez.

Skubal (13-5) tuvo dificultades después de una reciente racha de actuaciones dominantes. Aceptó cuatro carreras y cuatro imparables antes de salir con un out en la cuarta entrada. El actual ganador del Cy Young de la Liga Americana había permitido una carrera limpia en sus anteriores 27 entradas y un tercio.

El campocorto de los Tigres, el boricua Javier Báez, salió del juego después de que una bola que conectó de foul lo golpeara cerca del ojo izquierdo durante un turno al bate en la segunda entrada. Báez hizo swing a un cambio de velocidad de 90 mph de Alcántara y la bola primero se desvió del borde de su casco antes de hacer contacto cerca de su ojo.

El novato dominicano Agustín Ramírez, Heriberto Hernández, también dominicano, y Joey Wiemer batearon cuadrangulares para los Marlins, quienes ganaron su tercer partido consecutivo.

Ramírez puso a Miami en la pizarra con un jonrón solitario en el primer rollo. Hizo contacto con la recta de Skubal y la mandó a las gradas del jardín izquierdo para su vigésimo vuelacercas.

Hernández conectó contra Skubal para abrir la segunda entrada y el venezolano Javier Sanoja remolcó en jugada de selección para poner la pizarra 3-0.

Después de que el cuadrangular solitario de Riley Greene en la cuarta entrada redujera la desventaja para Detroit, Miami respondió con un doble de dos carreras de Sanoja.

Por los Tigres, el cubano Andy Ibáñez de 1-0; el puertorriqueño Javier Báez de 1-0; y el venezolano Gleyber Torres de 3-0.

Por los Marlins, los dominicanos Heriberto Hernández bateó de 3-2 con tres carreras anotadas y una impulsada, Agustín Ramírez de 4-1 con una anotada y una impulsada y Otto López de 4-0; y los venezolanos Máximo Acosta de 2-1 con una anotada, Javier Sanoja de 3-1.