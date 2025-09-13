logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Un Clásico Nacional con incertidumbre

Por El Universal

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Un Clásico Nacional con incertidumbre

México.- La Liga MX retomará actividades con la Jornada 8 del Apertura 2025, y el partido que atraerá las miradas será nada más y nada menos que el Clásico Nacional del futbol mexicano; en el que América y Chivas llegan con realidades totalmente distintas.

Por una parte, las Águilas se encuentran como segundos en la tabla general, mientras que el Rebaño se posiciona en el 16, dejando al equipo de Coapa como los favoritos en el encuentro que se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes. Pero dicen las “malas lenguas” que en un duelo del calibre de un Clásico no se puede dar a nadie por “muerto”.

El primer semestre de este 2025 se enfrentaron un total de 3 ocasiones, de las que en el partido de liga fue el más decepcionante al dejar el marcador con un insípido empate sin anotaciones; mientras que los de la Liga de Campeones de la Concacaf fueron los más emocionantes, ya que en la ida las Chivas dieron el primer golpe al quedar 1 a 0, pero en la vuelta los azulcremas lograron remontar con una goleada (4-0) y avanzaron a la siguiente ronda al dejar el global con un 4-1.

Situación que sus respectivos aficionados se alegrarían de observar nuevamente este sábado en el terreno de juego, ya que varias veces se ha comentado que la “esencia” de estos cotejos se ha ido perdiendo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tanto América como Chivas aprovecharon el parón por la fecha FIFA para jugar sus respectivos amistosos, en territorio estadounidense, y no perder el ritmo de cara a la edición 262 del Clásico Nacional; los pupilos de André Jardine fueron derrotados por el D.C. United de la MLS (1-3), por su parte, los jaliscienses salieron victoriosos ante los Panzas Verdes de León (2-1).

Resultados que podrán influir, o no, el próximo 13 de septiembre en el inmueble de la colonia Nochebuena de la Ciudad de México, partido que los seguidores de ambas instituciones también lo podrán presenciar a través del Canal 5 de televisión abierta y ViX, vía streaming, a las 21:15 horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cruz Azul, el mejor equipo
Cruz Azul, el mejor equipo

Cruz Azul, el mejor equipo

SLP

El Universal

La Máquina supera al América e Inter Miami en el ranking de Concacaf

Los Celestiales visitan al Calor
Los Celestiales visitan al Calor

Los Celestiales visitan al Calor

SLP

Romario Ventura

Santos del Potosí enfrentan una serie clave de la temporada en Cancún

ADSL, por revancha ante el Club Tijuana
ADSL, por revancha ante el Club Tijuana

ADSL, por revancha ante el Club Tijuana

SLP

Romario Ventura

Los Cachorros se imponen a Rays
Los Cachorros se imponen a Rays

Los Cachorros se imponen a Rays

SLP

AP