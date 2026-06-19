Univ. Cuauhtémoc se corona campeona

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La selección de futbol soccer de la Universidad Cuauhtémoc Campus San Luis Potosí, se coronó campeona del Torneo Clausura 2025-2026 del Circuito Universitario de Futbol Femenil, al derrotar en serie de penales por 3 goles a 2, a las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, luego de que en los tiempos reglamentarios empataron a cero anotaciones.

Las "Guerreras" de la Universidad Cuauhtémoc, llegaban a su segunda final consecutiva, luego de que en el torneo anterior se habían quedado en la orilla, terminando como subcampeonas, pero en esta ocasión, tuvieron en su arquera Sofía Zúñiga, su baluarte, pues no solamente detuvo tres penales, sino que también hizo el penaltie decisivo para que se coronará su equipo en encuentro efectuado en la cancha de la Unidad Deportiva Universitaria de la UASLP, el domingo por la tarde.

El encuentro final fue muy parejo y disputado, en una cancha sumamente pesada,, donde ambos equipos tuvieron sendas oportunidades de anotar, pero las líneas defensivas y las arqueras en última instancia lo impidieron para mantener la igualada a ceros, debiéndose definir el título desde el punto de penal, saliendo airosas las "Guerreras" que comanda el profesor Francisco Banda.

El equipo de la Universidad Cuauhtémoc esta integrado por Sofía Zúñiga, Regina Camejo, Aylin Ramírez, Carolina Durón, Laura López, Marisol Urbina, Viviana Esquivel, Aide Azpeitia, Ana Sofía Rendón, Valeria Rodríguez Castillo, Joscelyne Olvera Prado, Laura Muñiz Gutíerrez, Cynthia Guadalupe Ibarra .

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Al final las jugadoras de la UASLP colgaron en el cuello de las ahora campeonas sus medallas de primer lugar, y entregaron el trofeo que acredita las monarcas de este torneo, en el que intervinieron diversos equipos de instituciones de educación superior y de otros clubes.