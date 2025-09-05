Uruguay avanza a su 5to. mundial

MONTEVIDEO.- La selección uruguaya que conduce Marcelo Bielsa supo torcer el rumbo a tiempo en la eliminatoria mundialista y con una goleada de 3-0 ante Perú selló el jueves su clasificación a falta de una fecha, en un estadio Centenario repleto.

A los 14 minutos, un cabezazo de Rodrigo Aguirre terminó con las dudas al coronar una magnífica jugada individual de Giorgian De Arrascaeta, que luego de eludir a dos rivales con un par de amagos, cedió a Guillermo Varela que resolvió con un centro.

El gol llevó justicia al marcador. Desde el pitazo inicial del juez argentino Facundo Tello -de buen desempeño-, sólo hubo un equipo en la cancha. Uruguay saltó al campo con el peso de su historia a cuestas, decidido a concluir el trámite lo antes posible.

Perú, por el contrario, fue un equipo rendido, sin la ambición de quien necesitaba conquistar los últimos 6 puntos en juego para acceder a la repesca. Ni siquiera mostró mucho orgullo deportivo y se quedó matemáticamente apeado de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

PARAGUAY SELLA PESE

CON EMPATE SIN GOLES

Pese a la ausencia de goles, Paraguay logró sellar el jueves su pase al Mundial de 2026 tras ceder un empate en casa ante un ya clasificado Ecuador, con lo cual volverá a participar en la máxima cita del futbol global tras 16 años de ausencia.

Animados por los hinchas que comparecieron en el Defensores del Chaco de Asunción, los paraguayos sacaron ventaja una vez más de su condición de anfitriones en el penúltimo compromiso por las eliminatorias sudamericanas y siguieron sin derrotas en su fortaleza.

Conducidos por la actuación imparable del volante Ramón Sosa, aseguraron su regreso a una Copa de Mundo, instancia de la que no habían participado desde Sudáfrica 2010.

Los comandados por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien llegó al banquillo paraguayo hace poco más de un año, impusieron desde el inicio su ritmo y trataron de marcar presencia en la cancha frente a un desorientado Ecuador - ya clasificado al Mundial 2026 y temporalmente cuarto de la clasificación - que volvió a mostrar su solidez defensiva pero dejó claras sus deficiencias en el campo ofensivo.

COLOMBIA GOLEA Y CLASIFICA

Colombia sella su pasaje a la Copa del Mundo, gracias a una paliza de 3-0 sobre Bolivia, que aspira aún al repechaje.