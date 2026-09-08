Va el Tri femenil ante Polonia

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana Femenil tiene un mayúsculo reto para el martes. En su segundo duelo de la Copa del Mundo Sub 20, el Tri se mide a Polonia, anfitriona del torneo, que llega tras una contundente victoria de 3-0 en su duelo ante Argentina.

México se autosaboteó en su debut mundialista ante Benín. Dejó escapar una victoria que era vital para comenzar con el pie derecho y elevar la moral del equipo.

Al minuto 51, las mexicanas tenían la ventaja de 2-0, pero dos errores defensivos fueron suficientes para enterrar el primer triunfo de la competencia y permitir que las africanas sumaran por primera vez en su historia en una Copa del Mundo.

Las dirigidas por Dorival Bueno llegan ante las locales con una unidad, por lo que los tres puntos son el resultado ideal en este encuentro para buscar despresurizar al grupo de cara al cierre de la fase de grupos y elevar las esperanzas de conseguir el boleto a la siguiente ronda.

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Ashlee Mora, defensa del conjunto nacional, le promete a la afición que no bajarán los brazos para dejar una gran impresión de lo aguerridas que serán en cada uno de sus partidos.

"Van a ver un México que, como en el primer partido, vamos a luchar por cada balón, vamos a luchar por esta playera y dejar México en alto".

Aunque el empate frente a las beninesas no estaba presupuestado, el ambiente dentro del grupo sigue siendo positivo y cuentan con la ambición de anteponerse a las favoritas.

"Que lo disfrutemos, que es un nuevo reto, un nuevo rival y, como siempre, afrontarlo con la madurez y con las ganas de querer ganar", confesó Berenice Ibarra respecto a lo que se habla en el grupo.

En el Estadio Arena Katowice se registró una asistencia de 300 aficionados, donde un reducido grupo de mexicanos hizo sentir como en casa a las jugadoras nacionales, quienes no esconden su felicidad de contar con el apoyo de la afición en Polonia, así como de los que alientan desde México.

"Primero que nada, muchas gracias porque hace mucha diferencia verlos en el estadio. Que sepan que vamos a seguir luchando por ustedes y dejar México en alto", dijo Ashlee.

"Pues a los del estadio, muchas gracias por apoyarnos y a los que nos ven por allá, que nos sigan apoyando y que nosotras les vamos a responder de buena manera. Y gracias", añadió Ibarra.

El duelo ante las polacas será en ese mismo estadio, donde las mexicanas van por la sorpresa y por un golpe de autoridad en el Grupo A del Mundial Sub 20 Femenil.