Valeria Cruz en la Vuelta a Colombia

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La Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 concluyó este domingo con la consagración de la ciclista venezolana Lilibeth Chacón, quien defendió exitosamente el liderato general durante la contrarreloj individual de 30 kilómetros disputada entre Ingenio Risaralda y Apía, adjudicándose su cuarto título en una de las competencias femeninas más importantes del continente.

Dentro de la destacada participación internacional sobresalió la representación mexicana encabezada por el equipo Bravetta, que logró mantenerse como protagonista a lo largo de las seis etapas de la ronda colombiana, enfrentando un recorrido de más de 600 kilómetros y exigentes ascensos de montaña, entre ellos el emblemático Alto de La Línea.

La mejor ubicada del conjunto mexicano en la clasificación general fue la experimentada Anet Barrera, quien finalizó en la décima posición absoluta, a 17 minutos y 15 segundos de la campeona. Además, la ciclista mexicana cerró con una sobresaliente actuación en la contrarreloj final al ocupar el séptimo puesto de la etapa, confirmando su regularidad durante toda la competencia.

Otra de las pedalistas destacadas fue María Carolina Flores, quien concluyó décima en la etapa final contra reloj y se mantuvo durante gran parte de la carrera entre las mejores competidoras extranjeras, consolidándose como una de las principales figuras del equipo Bravetta.

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Por su parte, la ciclista potosina Valeria Cruz completó con éxito su participación en la exigente ronda colombiana, acumulando una valiosa experiencia internacional frente a algunas de las mejores corredoras de América Latina. La representante de San Luis Potosí afrontó con determinación cada una de las etapas, incluyendo los recorridos de alta montaña que marcaron el desarrollo de la competencia.

La actuación de Valeria Cruz forma parte del crecimiento que ha mostrado el ciclismo potosino en escenarios internacionales, permitiéndole sumar kilómetros y aprendizaje en una prueba considerada de las más demandantes del calendario continental.