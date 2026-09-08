Vence Rybakina a Osaka en US Open

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NUEVA YORK.- Elena Rybakina impuso su autoridad ante Naomi Osaka en el Abierto de Estados Unidos y se puso a ley de una victoria de alcanzar el número uno del tenis femenino.

Rybakina tendrá que vencer a Zheng Qinwen, pero eso no será fácil. La china se ha transformado en una especialista de extraordinarias remontadas: puede hundirse en un profundo pozo, pero siempre sobrevive como si nada.

En una duelo de campeonas de Grand Slam, Rybakina despachó el lunes 6-1, 6-4 a Naomi Osala para acceder a los cuartos de final.

Segunda cabeza de serie en Nueva York, Rybakina tiene asegurado reemplazar a Aryna Sabalenka en la cima del ranking de la WTA si avanza a las semifinales del US Open.

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"Por supuesto que lo quiero", dijo Rybakina al ser entrevistada a pie de cancha. "No conozco a nadie que no desearía esto, pero sin duda es uno de mis objetivos".

"Trato de afrontarlo de la misma manera, intento hacer todo lo que puedo, luchar hasta el final en mi próximo partido y veremos qué pasa", añadió la kazaja de 27 años. Zheng protagonizó otro acto de superviviencia tras encontrarse 5-0 abajo por segundo partido consecutivo.