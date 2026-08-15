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Venus Williams suma otra derrota

La estadounidense cayó ante la colombiana Emiliana Arango

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Venus Williams suma otra derrota
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      MASON.- La racha de derrotas de Venus Williams en individuales llegó a 13 partidos.

      La campeona de siete torneos de Grand Slam sucumbió el viernes por 6-2, 6-2 ante la colombiana Emiliana Arango en la primera ronda del Abierto de Cincinnati.

      Williams, de 46 años, recibió una invitación para el torneo WTA 1.000. No gana un partido de individuales desde julio de 2025.

      Arango, de 25 años y que ingresó al certamen desde la fase de clasificación, ocupa el 95to puesto del ranking. Necesitó 1 hora y 5 minutos para vencer a Williams en la cancha Grandstand del Lindner Tennis Center.

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      A Williams le quebraron el saque en el primer juego del partido y a partir de ahí tuvo que remar contra la corriente. Arango convirtió 4 de 5 oportunidades de rompimiento y ganó el 71% de los puntos con su primer servicio.

      Williams no pudo aprovechar su única oportunidad de quiebre y ganó apenas el 41% de los puntos con su primer saque.

      Arango enfrentará a la polaca Iga Swiatek, séptima preclasificada y campeona defensora en Cincinnati, en la segunda ronda.

      La última victoria de Williams en individuales fue el año pasado en Washington, cuando derrotó a Peyton Stearns.

      Williams permanecerá en Cincinnati para jugar dobles con su hermana Serena, después de que ambas recibieron una invitación.

      La última vez que jugaron dobles juntas fue en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

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