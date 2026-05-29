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Venus Williams y Baptiste, se retiran

Por AP

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Venus Williams y Baptiste, se retiran
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      PARÍS.- Venus Williams no jugará el dobles femenino del Abierto de Francia junto a Hailey Baptiste.

      Se retiraron el jueves y los organizadores no dieron ninguna razón.

      Baptiste se vio obligada a abandonar durante su partido de segunda ronda de individuales contra Wang Xiyu el miércoles, después de caer de forma aparatosa sobre su pierna izquierda hacia el final del primer set.

      Las estadounidenses fueron reemplazadas en el cuadro por Eudice Chong y Veronika Rejvec.

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      Williams, que cumple 46 años el próximo mes, recibió una invitación (wild card) para el cuadro de individuales del Abierto de Australia. Perdió en la primera ronda y se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en un cuadro principal de individuales del Abierto de Australia.

      Ganadora de siete títulos de Grand Slam en individuales, Williams anteriormente ocupó el puesto número 1 del ranking tanto en individuales como en dobles.

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