Veracruz y Ahome, por el título de la MLB Cup

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La MLB Cup México 2026 ya tiene finalistas. La Liga Infantil y Juvenil de Veracruz y la Liga Municipal de Ahome, representante de Sinaloa, se enfrentarán por el campeonato este sábado en el Potosí Beisbol Park, luego de superar sus respectivos compromisos en la ronda de semifinales. El torneo reúne a jóvenes peloteros en una competencia que busca impulsar el desarrollo del béisbol infantil y juvenil en el país.

Veracruz aseguró su lugar en la final tras imponerse con autoridad por marcador de 7 carreras a 0 a la Liga Sur Ojo de Agua, de Saltillo, Coahuila. Con este resultado, el conjunto veracruzano dio un paso más en su participación dentro del certamen y buscará cerrar su actuación con el título.

Por su parte, la Liga Municipal de Ahome consiguió su primera clasificación a una final de la MLB Cup México al vencer por la mínima diferencia, 1 carrera a 0, a la Liga Pequeña Ferrocarrilera de Aguascalientes. El encuentro se definió en un duelo marcado por el trabajo de los lanzadores, que mantuvieron el marcador cerrado hasta el desenlace.

La final está programada para este sábado a las 13:00 horas en el Potosí Beisbol Park y contará con la presencia especial del receptor mexicano Brandon Valenzuela. Antes, a las 11:00 horas, la Liga Pequeña Ferrocarrilera y la Liga Sur Ojo de Agua disputarán el partido por el tercer lugar en el campo 4, con la intención de cerrar su participación entre los mejores equipos del torneo.

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La definición del campeonato pondrá frente a frente a dos novenas que llegan con el objetivo de conquistar el título nacional de la categoría. La expectativa estará puesta en el desempeño de los jóvenes jugadores, quienes tendrán la oportunidad de competir en un escenario de relevancia para el beisbol infantil y juvenil, ante la afición reunida en San Luis Potosí.