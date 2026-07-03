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Taylor Swift visita a Gigi Hadid antes de su boda en Nueva York

Se espera una boda con cerca de mil invitados entre figuras del espectáculo y el deporte.

Por El Universal

Julio 03, 2026 04:06 p.m.
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Taylor Swift visita a Gigi Hadid antes de su boda en Nueva York
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      Taylor Swift ya inició uno de los días más importantes de su vida. Sin embargo, antes de llegar al Madison Square Garden en Nueva York, donde diversos medios estadounidenses reportan que esta tarde se celebrará su boda con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, la cantante realizó una parada previa.


      La intérprete fue captada por medios locales saliendo de su departamento en la zona para dirigirse a la residencia de Gigi Hadid. El movimiento llamó la atención debido a que tradicionalmente las novias suelen pasar las horas previas a la ceremonia junto a sus damas de honor, por lo que algunos especulan que la modelo podría formar parte del cortejo nupcial.

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      De acuerdo con TMZ, esta es la segunda ocasión en que Swift visita a Hadid durante la semana.
      Aunque Kelce y Swift no ha confirmado públicamente los detalles de la celebración, los desplazamientos de la cantante y el amplio operativo de seguridad desplegado alrededor del Madison Square Garden, un recinto en el que Swift se ha presentado en numerosas ocasiones, han atraído la atención de la prensa, que permanece a los alrededores.
      Los enamorados comenzaron los festejos desde la noche del jueves con una cena de ensayo celebrada en el mismo recinto. Los medios estadounidenses señalan que, al evento asistieron al menos 100 invitados e incluso han surgido versiones que aseguran que la pareja ya habría intercambiado el "sí, acepto".
      Ahora se espera la celebración principal, a la que asistirían cerca de mil invitados, entre figuras del espectáculo, el deporte y personas cercanas a los novios.
      Por el momento, continúa la incertidumbre sobre si la ceremonia se llevará a cabo dentro del Madison Square Garden o en otra ubicación, aunque todo apunta a que el emblemático recinto será el centro del "show".

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