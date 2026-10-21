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Horario de invierno en México 2026

Solo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas aplicarán el cambio de horario en 2026.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:27 p.m.
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Horario de invierno en México 2026
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      ¿Cuándo se atrasa el reloj y en qué estados y municipios?

      El cambio de horario está cada vez más cerca y, aunque en México dejó de aplicarse en la mayor parte del país desde 2022, algunas localidades de la frontera norte todavía deberán modificar sus relojes este 2026.

      Esta medida se mantiene para conservar la sincronización con Estados Unidos, especialmente en las zonas donde existe una estrecha relación comercial y laboral entre ambos países. Por ello, es importante conocer qué localidades tendrán el cambio y cuáles conservarán su horario habitual.

      El horario de invierno 2026 comenzará el domingo 1 de noviembre a las 2:00 de la madrugada en las zonas fronterizas donde se aplica el ajuste. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora, por lo que marcarán nuevamente la 1:00 a. m.

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      Para evitar confusiones, se recomienda revisar con anticipación los dispositivos que no actualizan la hora automáticamente. Los teléfonos celulares y las computadoras suelen realizar el ajuste por sí solos, siempre que tengan configurada correctamente la zona horaria; en cambio, los relojes analógicos y otros aparatos deberán modificarse manualmente.

      Es importante aclarar que el cambio no se aplicará en todo México. La Ciudad de México (CDMX) y la mayor parte del territorio nacional mantendrán su horario habitual, sin necesidad de atrasar el reloj.

      De acuerdo con la política establecida por la Secretaría de Energía, la eliminación del antiguo horario de verano dejó vigente el ajuste estacional únicamente en determinadas localidades de la frontera norte.

      Los habitantes de los municipios que deberán atrasar una hora sus relojes son: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

      En Baja California, el cambio abarcará todo el estado, incluidos Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

      Para Chihuahua, las localidades que deberán realizar el ajuste son Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

      En Coahuila, el horario estacional se aplicará en Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

      En Nuevo León, el municipio contemplado para el cambio es Anáhuac, donde se mantiene el ajuste horario por su ubicación en la franja fronteriza.

      Por su parte, en Tamaulipas deberán atrasar el reloj los habitantes de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

      Desde 1996 en México se practicaba el cambio de horario, pero desde la administración del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el país experimentó un cambio importante en su manejo de los horarios. A través de la Ley de Husos Horarios, se decidió eliminar los horarios de verano e invierno, tras concluir que los beneficios de estos cambios no eran lo suficientemente relevantes.

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