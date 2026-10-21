Nacen 98 tortugas de huevos rescatados en Nayarit

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó el nacimiento de 98 tortugas marinas que fueron liberadas en el mar luego de que los huevos fueron rescatados de la extracción ilegal en el estado de Nayarit.

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental detalló que tras su rescate mediante operativos y acciones de vigilancia, personal de la dependencia revisó y valoró los huevos recuperados, con el objetivo de identificar aquellos que todavía conservaban posibilidades para desarrollarse y eclosionar.

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Resultado de las acciones se logró el nacimiento de las 98 tortugas marinas. Cabe destacar que México alberga seis de las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo: Carey, Lora, Golfina, Caguama, Verde y Laúd.Por medio de un comunicado, la Profepa, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que a través de su Oficina de Representación en Nayarit se documentó la eclosión de los 98 huevos de tortuga marina, cuya acción buscó "dar una segunda oportunidad de vida" a las especies.Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, quienes participaron en el aseguramiento de los huevos extraídos ilegalmente."En términos generales, este procedimiento busca ofrecer una alternativa de conservación al revisar cuidadosamente las condiciones físicas de los huevos, el tiempo transcurrido desde su extracción, la forma en que fueron manipulados y otros factores que puedan influir en su desarrollo", explicó la Procuraduría.Según la Profepa, la liberación de las tortugas en el mar se trata de un "resultado alentador" de la iniciativa que busca proteger y conservar a la especie. Recordó que tan sólo en el mes de agosto de 2026, se resembraron 163 huevos recuperados de la extracción ilegal, de los cuales sólo 98 lograron eclosionar, representando un porcentaje de éxito del 60%.