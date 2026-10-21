Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con gobernadores y alcaldes

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras para revisar el tema de vivienda en los estados, así como la disminución de trámites.

Cerca de las 11:00 horas, presidentes y presidentas municipales comenzaron a llegar al recinto histórico para ingresar por la calle de Moneda.

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Los gobernadores y las gobernadoras ingresaron por el estacionamiento de Correo Mayor, algunos acompañados de camionetas polarizadas, blindadas y acompañados de escoltas.Antes del mediodía ingresaron mandatarios estatales de todos los partidos como Mauricio Kuri, Tere Jiménez, Samuel García, Rocío Nahle, Américo Villarreal, Indira Vizcaíno, Alfonso Durazo, Ricardo Gallardo, Alejandro Armenta y Marina del Pilar Ávila.Mientras que por la calle de Corregidora ingresaron los gobernadores de Zacatecas, Oaxaca y Estado de México.En su conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que revisarían la simplificación de trámites: "Y que todos cooperemos con la construcción de Vivienda de Bienestar, como de otros trámites que son necesarios para seguir acelerando la inversión en México".A su llegada, la gobernadora Marina del Pilar confió en lograr avances con la presidenta en temas como salud y vivienda.