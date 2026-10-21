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Pachuca y Cruz Azul se enfrentan en el estadio Hidalgo esta noche

Pachuca necesita ganar para mantener viva la esperanza de liguilla en el torneo.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:29 p.m.
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Pachuca y Cruz Azul se enfrentan en el estadio Hidalgo esta noche
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      Cruz Azul y Pachuca se enfrentarán esta noche en el estadio Hidalgo, en un duelo crucial para sus aspiraciones rumbo a la recta final de la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.


      Ganar es lo único para ambos conjuntos, en especial para los Tuzos, que se encuentran en el fondo de la clasificación, sólo por encima de Necaxa y el FC Juárez.

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      Por su parte, La Máquina de Joel Huiqui debe ganar para seguir de cerca a los que encabezan la clasificación: América, Chivas, Toluca y Atlas.
      ¿Cómo llegan ambos equipos a la Jornada 13 de la Liga MX?
      Mientras Cruz Azul llega con la motivación de haber goleado (5-0) a los Bravos de Juárez en el Estadio Banorte, los Tuzos de Pachuca llegan a esta Jornada 13 luego de caer (2-1) ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero.
      La Máquina, con 20 puntos, quiere dar un salto a los primeros cuatro lugares, mientras que los hidalguenses buscan salir del sótano y mantener la esperanza de entrar a Liguilla. Sólo les sirve ganar.
      ¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Cruz Azul?
      Con este partido en el estadio Hidalgo finalizará la actividad de la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
      Fecha: Miércoles 21 de octubre
      Horario: 21:00
      Transmisión: FOX One y FOX+

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