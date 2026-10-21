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Senado analiza suspensión de Modalidad 40 en IMSS

La senadora Claudia Anaya señala que el Consejo Técnico del IMSS excedió sus facultades.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 04:13 p.m.
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Senado analiza suspensión de Modalidad 40 en IMSS
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       El Senado de la República analizará la decisión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que estableció medidas temporales para la modalidad de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social o Modalidad 40 y ordenó evaluar su impacto en las finanzas del Instituto.


      Durante la sesión ordinaria, la senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, expuso que este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dicho acuerdo "que suspende la Modalidad 40 para acceder a una pensión más justa".

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      "No es la primera vez que a este gobierno le da por legislar a decretazos. No está dentro de las facultades del Consejo Técnico del IMSS poner en suspensión artículos puntuales de la ley", indicó desde su escaño.
      "Es importante que desde este Congreso se haga algo. Usted como presidente del Senado de la República tiene que hacer algo porque lo que hoy publicaron el Diario Oficial es uno de muchos temas", indicó.
      El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, informó "atendiendo el planteamiento turnamos el asunto a la Junta de Coordinación Política para lo revise de manera inmediata".
      De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Consejo instruyó a la Dirección de Finanzas, por conducto de la Unidad de Riesgos Financieros y Actuariales, a analizar el efecto de esta modalidad en la situación financiera del IMSS en un plazo máximo de seis meses.
      El cambio distingue entre quienes ya están inscritos y las nuevas incorporaciones. Los primeros conservarán las condiciones contratadas hasta terminar su periodo, mientras que las solicitudes posteriores quedarán sujetas a un nuevo límite relacionado con el último salario base de cotización.

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