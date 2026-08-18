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Vingegaard pone fin a su temporada

Por AP

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Vingegaard pone fin a su temporada
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      COPENAGUE.- El dos veces ganador del Tour de Francia Jonas Vingegaard no volverá a competir esta temporada tras fracturarse la clavícula durante el Tour de Francia, informó el lunes su equipo.

      Vingegaard ganó el Giro de Italia —completando el pleno en su carrera de las tres Grandes Vueltas— y la carrera por etapas París-Niza en una exitosa primera mitad de la temporada, y luego se vio obligado a abandonar durante la 15.ª etapa del Tour de Francia hace un mes, mientras su gran rival Tadej Pogacar dominaba la carrera.

      "Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha retrasado y no me es posible volver al máximo nivel en el próximo periodo", explicó Vingegaard en un comunicado difundido por Team Visma-Lease a Bike.

      Los únicos objetivos realistas para el danés de 29 años habrían sido la prueba de ruta de los campeonatos mundiales en Montreal el 27 de septiembre y la clásica de un día Giro de Lombardía el 10 de octubre. "El enfoque está en prepararnos de manera óptima para los objetivos de la temporada 2027", añadió el danés

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