Whittenburg gana el oro en Mundial

YAKARTA.- La larga espera de Donnell Whittenburg para subrir a lo más alto del podio ha terminado.

El gimnasta estadounidense de 31 años se llevó el viernes la medalla de oro en anillas en el campeonato mundial. La puntuación de 14.700 del nativo de Baltimore fue suficiente para superar al turco Adem Asil y al chino Lan Xingyu por el primer puesto.

Whittenburg ha sido una figura constante del equipo de Estados Unidos durante más de una década, manteniéndose en el deporte a una edad en la que la mayoría de sus contemporáneos han emprendido otros menesteres. El viaje a Yakarta marcó la sexta aparición de Whittenburg en los mundiales, y el oro que ganó se unió al bronce que obtuvo en Japón en 2014 y al bronce que se llevó en salto en 2015.

Whittenburg ha sido durante mucho tiempo uno de los gimnastas más poderosos del mundo. Ese poder se traduce particularmente bien en anillas, donde tiene un triple mortal hacia atrás en posición carpada nombrado en su honor en el código de puntuación del deporte.

Encabezó la clasificación a principios de esta semana y fue igual de constante durante las finales. También ejecutó su salida con destreza, lo cual no era un hecho considerando que estuvo cerca de lesionarse gravemente al intentarlo durante el campeonato de Estados Unidos en agosto, cuando su brazo derecho se atascó en una de las anillas, lo que provocó una caída fea de la que pudo salir caminando.

El oro fue el primero de un estadounidense en anillas en un Mundial. Whittenburg tendrá la oportunidad de sumar a su colección de medallas cuando compita en las finales de barras paralelas más adelante en el campeonato.