Zverev vence a Mensik en semis

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PARÍS.- Jannik Sinner se despidió prematuramente. Carlos Alcaraz no se presentó por lesión.

La presión ha recaído sobre Alexander Zverev para que por fin conquiste un esquivo título de Grand Slam y ahora el alemán, segundo cabeza de serie, está a solo una victoria de levantar el trofeo de Roland Garros.

Zverev alcanzó la cuarta final de un grande en su carrera tras vencer 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 a Jakub Mensik, un checo de 20 años, en las semifinales el viernes.

En la final del domingo, Zverev se enfrentará a Flavio Cobolli, el 14to del ranking.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cobolli avanzó después de que Matteo Arnaldi, número 104 del ranking, se retirara antes de su semifinal —un duelo entre italianos— debido a un virus.

Arnaldi pasó 19 horas y 42 minutos en pista para llegar a la semifinal, más que nadie en un Grand Slam desde 1991, Contó que estuvo vomitando durante la noche.

Zverev ha sido un claro favorito al título desde que el número uno Sinner pasó apuros en la ola de calor de la primera semana y desperdició una ventaja de dos sets y de 5-1 ante Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda.

Alcaraz, campeón vigente por partida doble del Slam en arcilla, se retiró antes del torneo por una lesión en la muñeca derecha.

Mensik, el 27mo del ranking que disputaba su primera semifinal de Grand Slam, tuvo dificultades con cinco dobles faltas.

El checo superó los calambres posteriores al partido que lo dejaron en una silla de ruedas la semana pasada, eliminó a Andrey Rublev en cinco sets y venció al prometedor brasileño Joao Fonseca en sets corridos en los cuartos de final.

Será la segunda final de Zverev en París, después de haber desperdiciado una ventaja de dos sets a uno contra Alcaraz en el partido por el título de 2024.

Zverev tuvo una ventaja aún mayor —dos sets a cero— en la final del Abierto de Estados Unidos de 2020 y también la perdió, ante Dominic Thiem. Además, Sinner lo derrotó en sets corridos en la final del Abierto de Australia de 2025.